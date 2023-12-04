«VK Музыка» назвала «Артистами года» исполнителей Makan и Instasamka

«Артистами года» по версии платформы «VK Музыка» стали Makan и Instasamka, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Рэпер Makan получает этот титул второй год подряд. Его треки набрали более 1 млрд прослушиваний, а альбом «12», вышедший эксклюзивно в «VK Музыке», признан «Альбомом года». На сервисе его прослушали свыше 230 млн раз.

В топ-10 чарта альбомов «12» продержался 258 дней.

Instasamka, кроме звания «Артистка года», получила награду за самый виральный трек — «За деньги да». Творчество певицы прослушали в общей сложности свыше 600 млн раз, «трек года» — более 140 миллионов.

«Группой года» стали Miyagi & Эндшпиль — осетинский дуэт снова обошёл другие коллективы по числу стримов, суммарно набрав более 900 млн прослушиваний в этом году.