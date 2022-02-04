-10.8 C
Рязань
Пятница, 4 февраля, 2022

Вячеслав Володин высказался о необходимости продлёнки в школах

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Вячеслав Володин высказался о необходимости продлёнки в школах

7info
Предыдущая статьяВ ТЦ «Барс на Московском» началась реконструкция

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о необходимости федерального закона, гарантирующего создание групп продленного дня в начальной школе. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Володин пишет, что внимательно изучил ситуацию. По его мнению, продлёнка решает ряд проблем. Особенно она актуальна для начальной школы.

Дети находятся под присмотром, делают уроки с учителями, что повышает уровень знаний, занимаются в секциях, кружках.

Реклама

Сейчас групп продлённого дня во многих школах нет, где-то они платные. Нет единого стандарта работы.

Володин уверен, что по вопросу работы групп продлённого дня должны быть приняты федеральные нормы, гарантирующие их создание. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,913ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img