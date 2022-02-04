Вячеслав Володин высказался о необходимости продлёнки в школах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о необходимости федерального закона, гарантирующего создание групп продленного дня в начальной школе. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Володин пишет, что внимательно изучил ситуацию. По его мнению, продлёнка решает ряд проблем. Особенно она актуальна для начальной школы.

Дети находятся под присмотром, делают уроки с учителями, что повышает уровень знаний, занимаются в секциях, кружках.

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Сейчас групп продлённого дня во многих школах нет, где-то они платные. Нет единого стандарта работы.

Володин уверен, что по вопросу работы групп продлённого дня должны быть приняты федеральные нормы, гарантирующие их создание. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы.