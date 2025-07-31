Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать с августа. Среди них — меры по защите граждан от мошенничества, поддержка участников СВО и сохранение исторической памяти.

Противодействие мошенничеству

Банковские карты подросткам — только с согласия родителей.

Теперь открыть счёт несовершеннолетнему можно будет только с разрешения родителей. Это поможет защитить детей от вовлечения в мошеннические схемы, при которых их карты используют для обналичивания похищенных денег.

Отказ от SMS-рассылок

Граждане смогут подать заявление своему оператору связи, чтобы отказаться от нежелательных смс. Это снизит количество спама и поможет в борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

Защита исторической памяти

Уголовная ответственность за осквернение памятников. Вводится наказание за порчу или осквернение воинских захоронений и мемориалов, посвящённых погибшим при защите России. Закон действует как внутри страны, так и за её пределами. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

Поддержка участников СВО

Продление срока действия ЕГЭ.

Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут воспользоваться результатами экзаменов дольше обычного. Это поможет им получить образование после службы и облегчить возвращение к гражданской жизни.

Освобождение от госпошлины.

Участники СВО и их близкие теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Закон вступил в силу 23 июля и упрощает оформление документов, снижая финансовую нагрузку.