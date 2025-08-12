Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил, что депутаты вернутся к обсуждению чрезмерной нагрузки на школьников в следующем месяце. По его словам, в среднем дети тратят на учёбу 8–10 часов в день.

Володин отметил, что проблема стала ещё более актуальной из-за новых технологий. Дети используют искусственный интеллект и интернет для поиска готовых ответов, что превращает домашние задания в пустую трату времени.

Мнения и предложения

Тема вызвала живую дискуссию в соцсетях, собрав более 1,2 млн просмотров и около 9 тыс. комментариев. Анализ мнений показал, что большинство россиян считают нагрузку на школьников избыточной и предлагают её снизить, отметил Володин в сообщении от 12 августа.

Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни выступают за исключение формализма при их выполнении, другие — за сохранение домашних заданий для закрепления материала, но с акцентом на творческие и исследовательские задачи.

Вячеслав Володин подчеркнул, что мировой опыт показывает, как домашние задания могут развивать критическое мышление и глубокое изучение тем. Основываясь на высказанных мнениях, депутаты планируют выработать конкретные предложения по изменению ситуации.