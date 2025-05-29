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Общество

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года

Алексей Самохин
Фото: Госдума
Общество

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года

Алексей Самохин

С июня в России вступает в силу комплекс законодательных инициатив, направленных на усиление безопасности, защиту граждан от мошенничества и поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём официальном телеграм-канале.

Усиление защиты от кибермошенничества

Одно из ключевых направлений — борьба с дистанционными преступлениями. В рамках новых норм:

банкам, государственным учреждениям, операторам связи и маркетплейсам запрещено использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами;

коды доступа к Госуслугам не будут поступать в момент телефонного разговора — именно тогда жертвы чаще всего попадают под давление злоумышленников.

Новый порядок направлен на предотвращение мошеннических схем и защиту личных данных россиян.

Контроль предпринимательской деятельности

Ужесточён контроль за бизнесом. Теперь ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это позволит исключить возможность для недобросовестных производителей уклоняться от проверок.

Норма направлена на борьбу с контрафактом и выявление опасной продукции до её попадания к потребителям.

Поддержка защитников Отечества и их семей

С мая уже вступили в силу законы, предоставляющие дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям. В частности, введены льготы при поступлении в высшие учебные заведения для детей военнослужащих.

Как уточнил Володин, с 2022 года принято уже 130 законодательных инициатив, направленных на оказание помощи защитникам страны.

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с июня 2025 года Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые начнут действовать с июня 2025 года: усиление защиты от кибермошенников, контроль за бизнесом и поддержка участников СВО.

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