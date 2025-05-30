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Кино и ТВ

Вячеслав Чепурченко решился на шантаж участников реалити «Мастер игры»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Вячеслав Чепурченко решился на шантаж участников реалити «Мастер игры»

Алексей Самохин

В субботу вечером телеканал ТНТ продолжит щекотать нервы зрителей новым психологическим реалити-шоу «Мастер игры» (16+), где звезды буквально сражаются за правду. В новом эпизоде противостояние «светлых» и «тёмных» продолжится и станет ещё напряжённее. Манипуляции, провокации и шантаж — главные инструменты участников в борьбе за продолжение игры.

Выпуск начнётся с завтрака, на который не придёт один из игроков — его убили ночью. Пока остальные будут гадать, кому выгодно это убийство, под подозрение попадут сразу несколько человек.

Наталья Бардо получит зловещий «подарок» от неизвестного, обладающего, по мнению большинства, магическими способностями. Под дверью актриса обнаружит чёрный лист с пентаграммой, каплями воска и надписью: «Я знаю, что это ты». Участники заподозрят в происшествии экстрасенсов, ведь всё указывает на эзотерический след. Или кто-то хочет, чтобы они так подумали?

Тем временем Мастер игры продолжает провоцировать участников, сталкивая их между собой и выводя из зоны комфорта. Денежное испытание в этом выпуске будет парным — ведущий сам разобьёт игроков на пары, объединяя тех, кто не может сработаться.

Противостояние актёров и экстрасенсов тоже набирает обороты. Диму Матвеева вновь пригласят на откровенный разговор, а Николь Кузнецова дойдёт до истерики. Чтобы отстоять свою позицию, некоторые участники прибегают даже к шантажу. Так, Вячеслав Чепурченко, устав от вмешательства экстрасенсов в свою жизнь, сделает громкое заявление.

«Я поиграл, мне очень понравилось — пока не начались телодвижения со стороны экстрасенсов. Благодаря Дмитрию, я немного сломался. Я не хочу находиться в одной компании, а тем более в одной команде с людьми, которые мне крайне неприятны. Мне некомфортно. Я официально заявляю: больше не хочу участвовать в этой игре. Если вы сейчас меня не выгоните, я предупреждаю: буду саботировать большое испытание, и вы не заработаете никаких денег», — неожиданно заявил актёр.

Не все участники поддержат Чепурченко, но голосование всё же состоится — правда, решать будут только половина игроков. Его итоги станут настоящим шоком для всех.

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