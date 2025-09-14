Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Употребление витамина С и других биологически активных добавок не спасут от простуды осенью. Об этом сообщила профессор, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC) Светлана Каневская в беседе с «Газетой.Ru».

Проведенные исследования показали, что витамин C способен поддерживать работу иммунной системы, но такой эффект достигается естественным образом при условии концентрации вещества в организме в пределах нормы. Витамин С в высоких дозах не приносит никакой пользы, отметила врач.

Светлана Каневская отметила, что употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить. Они способны перегрузить печень или почки, вызвать дисбаланс витаминов и минералов. Это происходит из-за того, что излишки одних веществ блокируют всасывание других.

В особенности передозировка витамина С опасна для людей с мочекаменной болезнью, так как при усвоении аскорбиновой кислоты она превращается в другую кислоту – оксалат. Высокая концентрация оксалата в моче при соединении с кальцием образует кристаллы.

Стоит с вниманием подойти к употреблению витамина С людям с аллергической реакцией, нарушением уровня железа и при приеме лекарств для разжижения крови. По результатам некоторых исследований витамин С способен ослаблять эффективность последних.

По словам врача, на формирование и поддержание иммунной защиты человека требуются годы. Ключевое значение в этом процессе играет не разовый прием «чудодейственных» лекарств, а качественный сон, полноценное питание, физическая активность, управление стрессом и контроль хронических заболеваний.

«Тогда простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы», – заключила эксперт.