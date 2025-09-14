Воскресенье, 14 сентября, 2025
18.5 C
Рязань
Здоровье

Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Анастасия Мериакри
Изображение от pvproductions на Freepik

Употребление витамина С и других биологически активных добавок не спасут от простуды осенью. Об этом сообщила профессор, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC) Светлана Каневская в беседе с «Газетой.Ru».

Проведенные исследования показали, что витамин C способен поддерживать работу иммунной системы, но такой эффект достигается естественным образом при условии концентрации вещества в организме в пределах нормы. Витамин С в высоких дозах не приносит никакой пользы, отметила врач.

Светлана Каневская отметила, что употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить. Они способны перегрузить печень или почки, вызвать дисбаланс витаминов и минералов. Это происходит из-за того, что излишки одних веществ блокируют всасывание других.

В особенности передозировка витамина С опасна для людей с мочекаменной болезнью, так как при усвоении аскорбиновой кислоты она превращается в другую кислоту – оксалат. Высокая концентрация оксалата в моче при соединении с кальцием образует кристаллы.

Стоит с вниманием подойти к употреблению витамина С людям с аллергической реакцией, нарушением уровня железа и при приеме лекарств для разжижения крови. По результатам некоторых исследований витамин С способен ослаблять эффективность последних.

По словам врача, на формирование и поддержание иммунной защиты человека требуются годы. Ключевое значение в этом процессе играет не разовый прием «чудодейственных» лекарств, а качественный сон, полноценное питание, физическая активность, управление стрессом и контроль хронических заболеваний.

«Тогда простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы», – заключила эксперт.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.

Последние новости

Общество

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно.
Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.
Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 