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Экономика и бизнес

Виталий Артёмов выступил с отчетом о работе администрации Рязани за 2024 год

Анастасия Мериакри

Отчет главы администрации Рязани Виталия Артёмова был представлен депутатам на заседании Рязанской городской Думы 10 июня. На отчете присутствовали министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, Почетные граждане Рязани и представители общественности.

Виталий Артёмов обратил внимание на ключевые показатели экономического развития и бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что по объему инвестиций в 2024 году Рязань заняла 4 место в ЦФО. По объему промышленного производства город находится на 3 месте в ЦФО. По уровню средней заработной платы Рязань заняла 7 место. По сравнению с 2023 годом средняя зарплата увеличилась на 20%.

Оборот розничной торговли вырос на 24%. По темпам роста Рязань вошла в тройку лидеров в ЦФО. По обороту общественного питания город занял 2 место после Воронежа. По данным Министерства строительства РФ, Рязань также показала высокий результат по улучшению качества городской среды в 2024 году.

В отчете прозвучало, что бюджет города по доходам за 2024 год исполнен в сумме 21 млрд 651 млн рублей, что на 6,7 % больше уровня 2023 года.

Расходы бюджета города за отчетный период составили 21 млрд 528 млн рублей, что на 3,6 % выше 2023 года. На образование, культуру, спорт и социальную политику направлено 59% от общего объема расходов бюджета города. На дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство – 25,5 % от расходов бюджета.

В 2025 году бюджет города по-прежнему остается социально ориентированным. Общий объем расходов на социальную сферу предусмотрен на уровне 2024 года.

В настоящее время впервые администрацией города разрабатывается план мероприятий по сокращению муниципального долга, рассчитанный на пять лет. В 2025 году за счет остатка денежных средств на счете бюджета долг уже сокращен на 150 млн рублей. Также досрочно погашены два кредита с высокой процентной ставкой – на общую сумму полмиллиарда рублей.

Виталий Артёмов выступил с отчетом о работе администрации Рязани за 2024 год Виталий Артемов обратил внимание на ключевые показатели экономического развития и бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что по объему инвестиций в 2024 году Рязань заняла 4 место в ЦФО.
Виталий Артёмов выступил с отчетом о работе администрации Рязани за 2024 год Виталий Артемов обратил внимание на ключевые показатели экономического развития и бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что по объему инвестиций в 2024 году Рязань заняла 4 место в ЦФО.

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