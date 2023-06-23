Пятница, 23 июня, 2023
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Виталий Артёмов рассмотрел вопрос предоставления жилья рязанцу с инвалидностью

7info7
Фото с сайта администрации Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артёмов 23 июня провёл приём граждан. Один из рассмотренных в рамках приёма вопросов касался предоставления жилья рязанцу с инвалидностью.

Мужчина — инвалид третьей группы. Дом на улице Совхозной, в котором он проживает, попал в зону договора о развитии застроенных территорий. 

Виталий Артёмов поручил направить запрос застройщику с уточнением сроков расселения этих домов. Также заявитель рассказал, что в доме, в котором он проживает, нет управляющей компании.

Исполняющий обязанности мэра поручил управлению энергетики и ЖКХ разобраться в этом вопросе.

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