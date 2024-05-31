Виталий Артёмов рассказал, в каких рязанских школах летом сделают ремонт

В Рязани приступили к подготовке к началу нового учебного сезона, сообщил ВКонтакте глава городской администрации Виталий Артёмов.

В рязанских школах и детских садах летом проведут ремонтные работы. Обновят учебные классы и благоустроят прилегающие территории.

В двух школах — № 34 и во временном здании 2-й гимназии на улице Гагарина, 158 — проведут капитальный ремонт. Уже ведутся работы по ремонту фасадов, замене кровли и инженерных коммуникаций.

В школе-интернате имени Ф. А. Полетаева, в школах № 21 и № 66 проведут капитальный ремонт кровель. В школах № 1, № 29 и № 53 отремонтируют спортивные площадки. В школе № 45 капитально отремонтируют спортивный зал.

— Все работы должны завершиться к началу августа. В сентябре наши ученики должны прийти в обновленные и отремонтированные учебные заведения, — написал Виталий Артёмов.