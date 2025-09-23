Вторник, 23 сентября, 2025
Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов рассказал о степени готовности к отопительному сезону областного центра.

«С сегодняшнего дня синоптики Гидрометцентра будут предоставлять в МУП «РМПТС» прогнозируемую среднесуточную температуру наружного воздуха на ближайшие 5 дней для принятия решения о начале отопительного периода», – отметил Виталий Артёмов.

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома. Жилищный фонд, в отношении которого проведены мероприятия по подготовке к отопительному периоду составляет 93%. Количество объектов жилищного фонда, получивших акт готовности к отопительному периоду – 82%, этот показатель выше, чем в аналогичном периоде.

«Постараемся ускорить этот процесс и до 1 октября получить все паспорта готовности по многоквартирным домам», – сказал глава администрации города Рязани.

Всем 204 учреждениям социальной сферы областного центра по результатам проведенной оценки выдан паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

«Что касается ремонта теплотрасс: все работы ведутся в соответствии с графиком, за исключением двух улиц. Это улица Соборная и улица Урицкого. Там есть отставание, но уверен к 1 октября мы это сделаем. На улице Великанова есть сложности в синхронизации. Там параллельно работают подрядчики Водоканала и Теплосети, а также проводится ремонт дорожного покрытия. С подрядчиками ежедневно на связи, отслеживаем графики выполнения работ. В городе 9 теплоснабжающих организаций, все они готовы к отопительному сезону. Уверен, что Рязань в отопительный сезон войдет планово», – отметил Виталий Артёмов.

