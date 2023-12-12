Виталий Артёмов рассказал, как решается проблема с наледью и сосульками в Рязани

Во вторник, 12 декабря, мэр Рязани Виталий Артёмов на заседании правительства Рязанской области рассказал, как в городе решается проблема с наледью и сосульками. На проблему обратил внимание глава региона Павел Малков.
Артёмов отметил: ситуация находится под постоянным контролем. Особый контроль – за территорией образовательных учреждений:
Контроль осуществляется не только за территорией социальных объектов. Внимание мэрия обращает на зоны, которые относятся к полю деятельности управляющих компаний.
Малков попросил ЦУР Рязанской области обращать внимание на жалобы рязанцев по данному вопросу.