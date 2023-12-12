Виталий Артёмов рассказал, как решается проблема с наледью и сосульками в Рязани

Во вторник, 12 декабря, мэр Рязани Виталий Артёмов на заседании правительства Рязанской области рассказал, как в городе решается проблема с наледью и сосульками. На проблему обратил внимание глава региона Павел Малков.

Артёмов отметил: ситуация находится под постоянным контролем. Особый контроль – за территорией образовательных учреждений:

— Сосульки на кровле у школ под постоянным контролем у управления образования. У школы № 7 убирали 6 декабря и установили сигнальные ленты. Контролируем еженедельно. Когда возникает такая необходимость, то сразу же убираем, — заявил глава администрации.

Контроль осуществляется не только за территорией социальных объектов. Внимание мэрия обращает на зоны, которые относятся к полю деятельности управляющих компаний.

— Где у нас есть муниципальное жилье, в рамках муниципального контроля, всем УК были направлены замечания, — добавил он.

Малков попросил ЦУР Рязанской области обращать внимание на жалобы рязанцев по данному вопросу.