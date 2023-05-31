Виталий Артёмов провёл рабочее совещание с руководителями структурных подразделений

В числе вопросов – благоустройство городских территорий, строительство объектов социальной сферы, капитальный ремонт школ, подготовка к следующему отопительному сезону, транспортное обслуживание и другие.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство общественных пространств – в этом году работы ведутся на участке у Черезовских прудов (четная сторона по ул. Новоселов), в парк им. Гагарина, на площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе и в Лесопарке (от первого разворотного круга до озера Ореховое).

По ремонту дорожного полотна – завершается ремонт на 16 участках улично-дорожной сети по двухгодичным контрактам, устранена колейность на четырех дорогах – на ул. Новой, Касимовском шоссе, ул. Есенина и ул. Интернациональной. Еще 10 участков будут отремонтированы в этом году.

В рамках гарантийных обязательств подрядчики проводят ремонт на 89 участках, на 32 работы уже выполнены.

В круглосуточном режиме продолжается уборка городских территорий. По поручению исполняющего обязанности главы администрации Виталия Артемова – особое внимание окосу травы и помывке дорог и тротуаров. Эти работы должны выполняться оперативно, к помывке улиц следует привлечь все имеющиеся средства.

Также было отмечено, что в июне запланирован летний месячник по санитарной очистке и благоустройству областного центра. В нем примут участие сотрудники администрации, муниципальные предприятия и организации города.

В этом году по федеральной программе за счет средств консолидированного бюджета капитально отремонтируют 7 школ – №№52, 37, 15, 41, 8, 70, 1. На все объекты вышли подрядные организации. До 10 августа работы должны быть завершены во всех учреждениях, кроме школы №1, где ремонт ведется в здании бывшего педагогического колледжа, являющегося объектом культурного наследия. Там капремонт завершат до конца года. Территории у школ будут благоустроены за счет средств городского бюджета – где необходимо, отремонтируют асфальт, сделают освещение и приведут в порядок забор. Контроль за работами осуществляет Дирекция заказчика объектов социальной сферы.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону за счет привлеченных и собственных средств МУП «РМПТС» планирует выполнить капитальный ремонт квартальных и магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте, на ул. Пушкина, в районе ЦПКиО, на ул. Семена Середы, ул. Урицкого, ул. Новая, ул. Новоселов, ул. Фирсова, ул. Гагарина, пл. Попова – ул. Грибоедова, пр. Завражнова – пл. Победы, на участке пл. Победы – Чкалова, на ул. Затинной, на ул. Березовой.

На Первомайском проспекте работы будут выполнены в 2 этапа – с 9 июня по 12 июля и с 17 июля по 16 августа. Перекрытие дорог и подготовительные работы начнутся заранее. Информация будет размещена на официальном сайте администрации и в социальных сетях.

В областной центр продолжают поступать новые низкопольные автобусы – ЛиАЗы. Их поставка стала возможна благодаря договоренностям Губернатора Рязанской области Павла Малкова в Правительстве РФ. Планируется, что летом новая техника в составе 39 единиц выйдет на востребованные маршруты №№17, 16 и 13. Поставляемые по лизинговому договору в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» машины большого класса, с эргономичным салоном обеспечат высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров. Всего в Рязань поступит 47 автобусов.

Также в ходе рабочего совещания речь шла о возможности организации прямого автобусного маршрута к открывшемуся новому зданию онкологического диспансера. Сейчас к медицинскому учреждению ходит только троллейбус №12. Управлению транспорта Виталий Артемов поручил проработать этот вопрос.