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Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля

7info

В субботу, 29 июля, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел объезд территории города. Маршрут был составлен по обращениям граждан, сообщила пресс-служба мэрии.

Вместе с руководителями структурных подразделений он осмотрел детскую площадку у дома № 17 по ул. Татарской. Жителям предложили принять участие в реализации проектов местных инициатив, чтобы во дворе появилась благоустроенная игровая зона. До установки новой площадки существующую территорию приведут в порядок: отремонтируют песочницу и качели.

Также представители администрации посетили двор на ул. Соборной. Во время объезда 15 июля было дано поручение окосить территорию, а также принять меры по недопущению свободного проникновения людей в заброшенное здание. Двор окошен, вход в здание заколочен.

Руководитель администрации посетил Гвардейский сквер. Речь шла об устранении выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств. Сквер был благоустроен в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Активисты рассказали о планах по дальнейшему благоустройству территории. Здесь планируется установка памятного знака бойцам 137-го парашютно-десантного полка, погибшим в ходе специальной военной операции. Жители попросили активизировать работу с ресурсоснабжающими организациями для размещения необходимого оборудования.

Виталий Артемов побывал на строительной площадке детской школы искусств № 5. Возведено новое здание переменной этажности с подвалом, сохранена пристройка. После окончания реконструкции школы все отделения будут размещены в одном помещении в комфортных условиях. Площадь увеличится в четыре раза, будет оборудовано 27 кабинетов и большой концертный зал на 150 мест. В школе появится полноценная концертная площадка, которая будет использоваться для организации и проведения различных мероприятий, выступлений больших творческих коллективов.

Виталий Артемов поручил решить вопрос со сносом двух старовозрастных тополей, которые растут возле газовой трубы и угрожают жизни, здоровью и безопасности граждан. Руководство ДШИ попросило решить вопрос благоустройства подъездных путей к школе, рядом ведется комплексное благоустройство двух дворовых территорий. Неблагоустроенным остается небольшой участок.

Также жители Рязани пожаловались на содержание улиц Бирюзова и Интернациональной. И.о. главы администрации поручил провести уборку и окос территории, а также стрижку кустов и сбор мусора.

Жители дома № 3 по ул. Халтурина пожаловались на состояние внутридворовой территории и подъездных путей к детскому саду № 78. На участке будет проведен ямочный ремонт.

Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля
Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля

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