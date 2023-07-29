Виталий Артёмов провёл объезд территорий Рязани 29 июля

В субботу, 29 июля, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел объезд территории города. Маршрут был составлен по обращениям граждан, сообщила пресс-служба мэрии.

Вместе с руководителями структурных подразделений он осмотрел детскую площадку у дома № 17 по ул. Татарской. Жителям предложили принять участие в реализации проектов местных инициатив, чтобы во дворе появилась благоустроенная игровая зона. До установки новой площадки существующую территорию приведут в порядок: отремонтируют песочницу и качели.

Также представители администрации посетили двор на ул. Соборной. Во время объезда 15 июля было дано поручение окосить территорию, а также принять меры по недопущению свободного проникновения людей в заброшенное здание. Двор окошен, вход в здание заколочен.

Руководитель администрации посетил Гвардейский сквер. Речь шла об устранении выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств. Сквер был благоустроен в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Активисты рассказали о планах по дальнейшему благоустройству территории. Здесь планируется установка памятного знака бойцам 137-го парашютно-десантного полка, погибшим в ходе специальной военной операции. Жители попросили активизировать работу с ресурсоснабжающими организациями для размещения необходимого оборудования.

Виталий Артемов побывал на строительной площадке детской школы искусств № 5. Возведено новое здание переменной этажности с подвалом, сохранена пристройка. После окончания реконструкции школы все отделения будут размещены в одном помещении в комфортных условиях. Площадь увеличится в четыре раза, будет оборудовано 27 кабинетов и большой концертный зал на 150 мест. В школе появится полноценная концертная площадка, которая будет использоваться для организации и проведения различных мероприятий, выступлений больших творческих коллективов.

Виталий Артемов поручил решить вопрос со сносом двух старовозрастных тополей, которые растут возле газовой трубы и угрожают жизни, здоровью и безопасности граждан. Руководство ДШИ попросило решить вопрос благоустройства подъездных путей к школе, рядом ведется комплексное благоустройство двух дворовых территорий. Неблагоустроенным остается небольшой участок.

Также жители Рязани пожаловались на содержание улиц Бирюзова и Интернациональной. И.о. главы администрации поручил провести уборку и окос территории, а также стрижку кустов и сбор мусора.

Жители дома № 3 по ул. Халтурина пожаловались на состояние внутридворовой территории и подъездных путей к детскому саду № 78. На участке будет проведен ямочный ремонт.