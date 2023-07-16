Виталий Артёмов провёл объезд территории Рязани

Виталий Артемов провел объезд территории города. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В объезде приняли участие заместитель главы администрации Михаил Ромодин, руководители структурных подразделений администрации Рязани и подведомственных учреждений. Участники мероприятия осмотрели городские территории и выявили ряд недостатков в работах по благоустройству города.

В частности, представители администрации посетили дворовую территорию по ул. Соборной. Неоднократно жители обращались с жалобами, в том числе приходили на личный прием к руководителю администрации. На этой территории организована стихийная парковка. Автомобили паркуют непосредственно вблизи многоквартирного дома. Один из земельных участков находится в муниципальной собственности. Виталий Артемов поручил подготовить предложения по оборудованию парковки.

Также около дома неблагоустроенная территория, заросшая кустарниками и деревьями, рядом — заброшенное здание с открытым входом, где скопилось большое количество мусора. Жители дома своими силами пытаются поддерживать благоустройство. Виталий Артемов дал поручение руководителю управления благоустройства привести участок, расположенный в центре города, в порядок — опилить деревья, кустарники, окосить траву, убрать мусор, а также принять меры по недопущению свободного проникновения в заброшенное здание.

Дорога на ул. Высоковольтной, д. 37 корп. 2 вошла в программу поддержки местных инициатив. В рамках проекта пешеходную дорожку выложили тротуарной плиткой. После ремонта подрядчик не привел в соответствие зеленую зону и оставил много мусора. Комиссия работы не приняла. Виталий Артемов поручил обязать подрядную организацию привести зеленую зону в порядок, в том числе убрать ветки и спиленные деревья.

Также он обратил внимание на зеленую зону, расположенную возле дома 41 по ул. Высоковольтной. По итогам осмотра территории исполняющий обязанности главы администрации высказал ряд замечаний. В частности, поручил активизировать работу по уборке от мусора, опиловке деревьев и кустарников, а также организовать субботник в следующий выходной с участием сотрудников муниципальных предприятий.

Помимо этого, по обращениям граждан посетили дворовую территорию многоквартирного дома по ул. Новая, д. 110. Междворовый проезд после дождя постоянно заливает водой. Виталий Артемов поручил рассмотреть возможность включения данного дома в программу ремонта дворовой территории на 2024 год. Заместителю главы администрации Михаилу Ромодину — встретиться с жителями и предложить варианты решений.

Участники объезда посетили Центральный парк культуры и отдыха. На территории расположена футбольная площадка. Жители жалуются на испорченное покрытие, непригодное для игр. Глава администрации города дал поручение привести в порядок площадку.

В ходе объезда оценили ход ремонта участков магистральных тепловых сетей. Так, в ЦПКиО продолжается ремонт участка теплосетей МУП «РМПТС». Участники объезда пообщались с подрядчиком.

На ул. Урицкого начались работы по подготовке основания для асфальтировки и восстановлению благоустройства. Подрядчик заверил, что до 18 июля асфальтовое покрытие выполнят «от бордюра до бордюра» и будет запущено полностью движения транспорта. До 22 июля благоустроят прилегающую территорию.

В настоящее время на ул. Семена Середы в рамках программы по замене ветхих магистральных тепловых сетей выполняются работы по засыпке котлована и подготовке основания для асфальтировки. Согласно контракту подрядчик на этом участке должен был завершить работы до 12 июля, но не уложился в отведенные сроки. Планируется с 19 июля приступить к асфальтировке.

Виталий Артемов подчеркнул, что на участках, где несвоевременно выполнили работы по контракту, подрядной организации будут предъявлены штрафные санкции.