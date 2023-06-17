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Виталий Артёмов провёл личный приём жителей Рязани

7info

16 июня исполняющий обязанности главы администрации Рязани провел личный прием граждан. В числе вопросов, которые рассмотрел Виталий Артемов, — благоустройство дворовых и общественных пространств города.

Один из заявителей обратился с просьбой организовать парковочное место для инвалидов во дворе дома. Рязанцу пояснили, что территория является общедолевым имуществом и жильцы вправе провести общее собрание, где примут решение — в каком объеме и где именно будет оборудована парковка. Для того, чтобы остальные автовладельцы не парковались на местах для инвалидов, необходимо установить соответствующие знаки и нанести дорожную разметку. Виталий Артемов поручил ответственным специалистам оказать содействие заявителю в вопросе организации схемы парковочного пространства и дальнейшего согласования с ГИБДД.

К руководителю городской администрации обратились жители садоводческого товарищества «Елочка» с просьбой восстановить дорожное покрытие после проведения строительства сливной станции частным предпринимателем. Виталий Артемов поручил в течение двух недель устранить замечания и доложить о выполненных работах с фотофиксацией.

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