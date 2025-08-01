Виталий Артёмов провёл личный приём граждан: обсуждались вопросы благоустройства и расселения жилья

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл личный приём граждан, в ходе которого жители города обратились с вопросами, касающимися ремонта дорог, благоустройства частного сектора и расселения аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Одна из жительниц обратилась по вопросу благоустройства частного сектора в микрорайоне Приокский, где в рамках программы «Окраины», впервые реализуемой в 2025 году, ведутся работы по обновлению дорожного покрытия.

Рязанка попросила установить уличное освещение, обустроить контейнерную площадку, установить дополнительные мусорные контейнеры.

Виталий Артёмов поручил включить данный участок в маршрут субботнего объезда, чтобы на месте оценить ситуацию и принять соответствующее решение.

Несколько жителей обратились с просьбой о расселении многоквартирных домов по адресу: проезд Щедрина, д. 3 и д. 3а. На сегодняшний день эти здания не признаны аварийными и подлежащими сносу, поскольку в межведомственную комиссию не поступали обращения от собственников с заявлением и необходимым пакетом документов.

Глава администрации поручил управлению капитального строительства изучить возможные пути решения, включая проведение капитального ремонта указанных домов как один из вариантов.

По всем поступившим обращениям Виталий Артёмов дал поручения профильным структурным подразделениям администрации.

По вопросам, требующим дополнительного времени на проработку, заявители будут проинформированы в индивидуальном порядке.