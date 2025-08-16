Виталий Артёмов проверил ход работ по благоустройству сквера Трудовой доблести и Первомайского проспекта

Во время объезда по городу 16 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов встретился с представителем подрядчика, осуществляющего благоустройство территории сквера Трудовой доблести.

Благоустройство находится в завершающей стадии, работы выполнены на 95%. Активно ведутся работы по монтажу стелы и пилонов.



Также глава городской администрации проконтролировал ход работ на Первомайском проспекте от перекрёстка с улицей Павлова до перекрёстка с улицей Сенная, где ведётся капитальный ремонт теплотрассы в рамках реализации федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Силами подрядной организации выполняется замена изношенной тепловой сети, замена строительной части канала и тепловых камер. Старая тепловая сеть последний раз ремонтировалась в 1994 году.

Виталий Артёмов поручил в кратчайшие сроки закончить монтажные работы по сварке труб и включить горячую воду потребителям. После чего будет выполнено благоустройство с укладкой асфальтового покрытия.