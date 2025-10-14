Виталий Артёмов поздравил почётного жителя Рязани Анастасию Степовую с 97-летием

Участнице Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Рязани Анастасии Михайловне Степовой исполнилось 97 лет. Со знаменательной датой именинницу поздравил глава администрации города Рязани Виталий Артёмов. Он вручил Анастасии Михайловне цветы и памятный подарок, а также пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия.

— Ваш жизненный путь – пример мужества, верности долгу и любви к Отечеству. Мы благодарны Вам за мирное небо над головой, за наше счастливое будущее. Ваш вклад в Победу навсегда останется в памяти поколений, – отметил Виталий Артёмов.

Анастасия Михайловна Степовая родилась 11 октября 1928 года в селе Бобрик Комарического района Брянской области в многодетной семье.

В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой, помогала варить еду и зашивала гимнастерки. Все в отряде называли Анастасию Михайловну «дочкой». Анастасия Михайловна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».