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Общество

Виталий Артёмов поручил решить проблему с освещением в Семчине

Валерия Мединская

В пятницу, 6 июня, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл личный приём граждан. Одно из поступивших обращений касалось проблемы отсутствия освещения в посёлке Семчино.

Заявитель сообщил об отсутствии уличного освещения на одном из участков улицы Школьной. Мужчине пояснили, что объект отсутствует в уточненном перечне дорог города Рязани и не передан на баланс муниципалитета.

Виталий Артёмов поручил управлению общественных отношений организовать совместную встречу с представителями ГУП «РГРЭС» для того, чтобы проработать варианты решения проблемы с освещением.

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