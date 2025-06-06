Виталий Артёмов поручил решить проблему с освещением в Семчине

В пятницу, 6 июня, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл личный приём граждан. Одно из поступивших обращений касалось проблемы отсутствия освещения в посёлке Семчино.

Заявитель сообщил об отсутствии уличного освещения на одном из участков улицы Школьной. Мужчине пояснили, что объект отсутствует в уточненном перечне дорог города Рязани и не передан на баланс муниципалитета.

Виталий Артёмов поручил управлению общественных отношений организовать совместную встречу с представителями ГУП «РГРЭС» для того, чтобы проработать варианты решения проблемы с освещением.