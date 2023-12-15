Пятница, 15 декабря, 2023
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Виталий Артёмов отреагировал на просьбы жителей Дягилева

7info7
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В пятницу, 15 декабря, мэр Рязани Виталий Артём провёл приём граждан. К главе администрации обратились жители посёлка Дягилева, ему они озвучили свои проблемы.

Состояние дорожного покрытия – одна из основных тем, волнующих горожан. С жителями Дягилева Артёмов обсудил ремонт дорог, в частности на улицу Аллейная. Как пояснили заявителям, на ремонт этой улицы уже разработана проектная документация. Работы будут выполнены при выделении целевого финансирования.

Жители Дягилева также пожаловались на складирование снега около пруда. По этому вопросу будет направлен запрос в природоохранную прокуратуру. Также при проведении работ по уличному освещению были спилены деревья у д.10 по улице Дягилевской. Заявители попросили вывезти древесные отходы, оставшиеся после опиловки. По поручению главы администрации работы будут выполнены в ближайшее время, проведут их сотрудники Дирекции благоустройства города.

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