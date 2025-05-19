Виталий Артёмов обсудил сотрудничество с руководством администрации Луганска

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов встретился с руководством администрации города Луганска – заместителями главы Владимиром Ворониным и Натальей Куличенко. Об этом мэр города сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили возможности дальнейшего взаимодействия, развития межмуниципальных отношений, реализации совместных проектов в социальной сфере. Также поделились опытом организации мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, в том числе рассмотрели вопросы обеспечения безопасности», – поделился Виталий Артёмов.

Кроме того, речь шла о распределении полномочий и функционала между структурными подразделениями администрации, а также о комплексном подходе к благоустройству территорий.

Мэр города пригласил администрацию Луганска посетить Рязань и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 930-летию Рязани.