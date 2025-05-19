Виталий Артёмов обсудил сотрудничество с руководством администрации Луганска

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов встретился с руководством администрации города Луганска – заместителями главы Владимиром Ворониным и Натальей Куличенко. Об этом мэр города сообщил в своем телеграм-канале.
Кроме того, речь шла о распределении полномочий и функционала между структурными подразделениями администрации, а также о комплексном подходе к благоустройству территорий.
Мэр города пригласил администрацию Луганска посетить Рязань и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 930-летию Рязани.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info