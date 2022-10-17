Понедельник, 17 октября, 2022
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Виталий Артёмом назначен зампредом правительства Рязанской области

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На пост заместителя председателя правительства Рязанской области назначен Виталий Артёмов. Об этом 17 октября в своём telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

Чиновник будет курировать сектор агропромышленности. Аргументируя назначение Артёмова, Малков ответил, что у него большой опыт работы в государственных и коммерческих структурах, глубокое понимание сферы АПК.

– Обсудили с Виталием Евгеньевичем первоочередные задачи — от решения накопившихся проблем отдельных хозяйств до реализации новых масштабных инвестиционных проектов, – сказал губернатор.

Он также добавил, что агропромышленный сектор – один из драйверов экономики Рязанской области. Именно поэтому важно выстраивать системную работу по его развитию.

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