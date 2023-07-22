Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко. Территорию он поручил включить в план одного из объездов города, которые проходят по выходным.

В пятницу, 21 июля, в рамках очередного приёма граждан к Артёмову обратилась рязанка, которая пожаловалась на затянувшийся ремонт подземного кабеля электроснабжения у дома под номером 28. Представители РГРЭС заверили, что кабель будет подключен в понедельник. На месте проведения работ запланировано восстановление благоустройства: предприятие завезёт грунт, посеет газонную траву.

Заявительница также обратила внимание на разбитую дорогу по Троллейбусному переулку, а также на неудовлетворительное состояние детской площадки во дворе и некачественную уборку и окос улицы Шевченко. Виталий Артемов отметил, что разбираться с проблемами нужно на месте, в рамках объезда города.