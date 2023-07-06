Четверг, 6 июля, 2023
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Виталий Артемов провел встречу с жителями Южного

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Фото: сайт администрации

И.о. мэра Рязани совместно с жителями поселка, представителями ТОС, депутатами Городской думы и руководителями профильных структурных подразделений администрации проинспектировал проблемные территории.

Об этом сообщает сайт городской администрации. В ходе встречи активисты предложили расширить проезжую часть возле остановки общественного транспорта «СПТУ-6», а также выделить парковочные карманы вдоль проезжей части для городского транспорта, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение на конечной остановке.

Возможные изменения коснутся и территории Рязанского многопрофильного колледжа: там необходимо обустроить тротуар вдоль стадиона для безопасного прохода студентов и жителей поселка к остановке. Необходим также ремонт дороги, ведущей к колледжу, и ремонт дороги на улице Корнилова.

В ходе визита Виталий Артемов осмотрел недавно застроенные территории на улице Ушакова и Гоголя, где при строительстве была нарушена схема организации дорожного движения. Администрация рассмотрит проектные документы территории на предмет соблюдения застройщиком параметров строительства и организации подъездных путей к жилым объектам.

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