Суббота, 22 июня, 2024

Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня

Автор: 7info

Опубликовано

Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел субботний объезд города, маршрут которого был составлен на основе обращений граждан, поступивших через социальные сети. В выездном совещании участвовали руководители профильных управлений администрации, руководство ДБГ и префекты районов.

Артемов осмотрел улицу Путевую, где дорожное полотно длиной около 400 метров нуждается в ремонте. Поручено рассмотреть вопрос о выделении средств по итогам исполнения городского бюджета за первое полугодие 2024 года.

Следующим объектом стал Читающий сквер в поселке Недостоево. Жительница микрорайона оставила обращение в социальных сетях губернатора с просьбой покосить траву и убрать мусор, и все работы уже выполнены. Специалисты ДБГ ежедневно окашивают порядка 20 тысяч квадратных метров, а уборка конечных остановок и разворотных кругов проводится раз в три дня. Виталий Артемов поручил провести покос территорий спальных районов.

Участники выездного совещания обсудили планы по дальнейшему благоустройству Лесопарка и вопросы развития сети велодорожек в городе. По рекомендации губернатора Павла Малкова, префекты районов пересели на велосипеды, чтобы видеть проблемы района изнутри и работать над улучшением инфраструктуры.

Также глава администрации оценил ход работ на Лыбедском бульваре, где ведется укладка основания для будущей спортивной площадки и установка памп-трека. Кроме того, идет обустройство пешеходных дорожек, озеленение территории и монтаж уличного освещения. Этот объект входит в Большой пешеходный маршрут.

Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня
Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Священник Листовой рассказал, как освободить душу от тяжёлых мук

Новости мира
По словам церковнослужителя, верующие приходят в храм, чтобы покаяться в совершённых грехах и открыть своё сердце Богу.

В Рязани состоялась традиционная акция «Свеча памяти»

Новости Рязани
Собравшиеся возложили цветы к подножию мемориала Победы и вечному огню. Память всех, кто погиб в Великой Отечественной войне, почтили минутой молчания.

Умер офтальмолог Сергей Бабкин

Новости мира
Коллеги с теплом вспоминают о Сергее Михайловиче, называя его отзывчивым и чутким человеком.

Названы вещи, которые притягивают бедность

Новости мира
Иногда дом может стать настоящим магнитом для бедности, притягивая негативную энергию и мешая вам добиться финансового успеха

Михаилу Ефремову предложили пойти на СВО

Новости Рязани
«Ветераны России» обратились к актёру с письмом. Они предлагают ему подать ходатайство и использовать этот шанс