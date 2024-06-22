Виталий Артемов провел субботний объезд Рязани 22 июня

Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел субботний объезд города, маршрут которого был составлен на основе обращений граждан, поступивших через социальные сети. В выездном совещании участвовали руководители профильных управлений администрации, руководство ДБГ и префекты районов.

Артемов осмотрел улицу Путевую, где дорожное полотно длиной около 400 метров нуждается в ремонте. Поручено рассмотреть вопрос о выделении средств по итогам исполнения городского бюджета за первое полугодие 2024 года.

Следующим объектом стал Читающий сквер в поселке Недостоево. Жительница микрорайона оставила обращение в социальных сетях губернатора с просьбой покосить траву и убрать мусор, и все работы уже выполнены. Специалисты ДБГ ежедневно окашивают порядка 20 тысяч квадратных метров, а уборка конечных остановок и разворотных кругов проводится раз в три дня. Виталий Артемов поручил провести покос территорий спальных районов.

Участники выездного совещания обсудили планы по дальнейшему благоустройству Лесопарка и вопросы развития сети велодорожек в городе. По рекомендации губернатора Павла Малкова, префекты районов пересели на велосипеды, чтобы видеть проблемы района изнутри и работать над улучшением инфраструктуры.

Также глава администрации оценил ход работ на Лыбедском бульваре, где ведется укладка основания для будущей спортивной площадки и установка памп-трека. Кроме того, идет обустройство пешеходных дорожек, озеленение территории и монтаж уличного освещения. Этот объект входит в Большой пешеходный маршрут.