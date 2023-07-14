Виталий Артемов провел прием жителей города

Исполняющий обязанности мэра Рязани провел личный прием граждан, на котором обсудил волнующие жителей вопросы, сообщает сайт городской администрации.

Одной из тем встречи стала возможность возобновления льготных перевозок по маршруту №32, а также его продления до поселка Мехзавода. Сейчас, как отметили сотрудники управления транспорта администрации Рязани, потребности в организации дополнительных маршрутов в поселок нет: в качестве альтернативы вместо маршрута №32М3 рязанцы могут воспользоваться автобусами №16 и №20, а также маршруткой №62.

Также к главе города обратились жильцы, проживающие на улице Соборной. Они пожаловались на стихийную парковку под окнами своего дома и попросили благоустроить зеленую зону рядом с дворовой территорией. Виталий Артемов предложил жителям дома рассмотреть возможность вступления в программу местных инициатив, а также обещал включить территорию в плановый объезд города.