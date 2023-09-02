Виталий Артемов провел объезд городских территорий

В субботу, 2 августа, и.о. мэра Рязани провел объезд улиц Рязани.

Одним из мест, которое посетил глава администрации, стал дом №22 на улице Павлова. Там растут аварийные деревья, некоторые из них – рядом с теплотрассой. Деревья поручено спилить и вывезти. Судьбу столетних дубов в ЦПКиО, который также посетили во время объезда, будут решать совместно с экологами.

Участники выезда осмотрели мост на улице Маяковского, на ремонт которого разрабатывается проектно-сметная документация. Жители также обращались в администрацию с вопросом о ремонте детской площадки и площадки с уличными тренажерами у дома №47 по улице Маяковского. Оборудование площадок и скамейки будут покрашены, один уличный тренажер будет отремонтирован.

Жители дома №24 по улице Ленинского Комсомола жаловались на неудовлетворительное состояние проезжей части. Двор планируется включить в ремонтную программу на будущий год. Особое внимание Виталий Артемов поручил обратить на фасады, которые испорчены надписями, содержащими рекламу. Объявления снимут, а надписи закрасят, сообщает пресс-служба мэрии.

Также мэр поручил заменить две остановки на улице Высоковольтной. На 3-м Новопавловском проезде собственника контейнерной площадки, с которой не вывозят мусор, обяжут убрать отходы.