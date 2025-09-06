Суббота, 6 сентября, 2025
Власть и политика

Виталий Артемов провел личный прием граждан

Анастасия Мериакри

Глава администрации города Рязани ответил на вопросы рязанцев, которые поступили в ходе личного приема.

Председатель ТОС пос. Мирный в своем обращении выразила просьбу включить в муниципальную программу «Окраины» ремонт двух улиц. Программа разработана по инициативе главы администрации города Рязани Виталия Артёмова при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса. Комплексная программа «Окраины» начала работать в 2025 году и рассчитана на долгосрочную перспективу до 2030 года. В этом году запланировано проведение дорожных работ на первых 11 дорожных участках, определенных по обращениям жителей, комитетов ТОС, депутатов, состояние покрытия которых являлось неудовлетворительным. Глава администрации поручил рассмотреть возможность включения в программу данных участков дорог. 

Кроме того, рязанка попросила выполнить освещение перекрестка улиц Новоселковская и Добролюбова и остановки общественного транспорта «Автобаза ОПС». В настоящее время подготовлен сметный расчет на устройство уличного освещения. Виталий Артемов поручил  проработать вопрос устройства освещения в текущем году. 

Следующая заявительница обратилась с идеей о преобразовании в зону отдыха лесопосадки в пос. Южный, расположенной между Окружной дорогой, бывшей трамвайной линией, жилым массивом по ул. Нахимова и сельхозакадемией. Реализация благоустройства данного общественного пространства возможна в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заявительницу подробно проинформировали о механизме участия в проекте. Виталий Артемов поручил организовать большую уборку этой территории в рамках осеннего месячника по благоустройству.

