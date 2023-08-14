Виталий Артемов призвал бороться с незаконной расклейкой объявлений

Об этом и.о. мэра Рязани сказал в воскресенье, 13 августа, во время осмотра Первомайского проспекта.

Здесь, как и на других центральных улицах города, планируется внедрение туристического кода, в том числе приведение всех вывесок к единому стилю.

Серьезной проблемой для проспекта и для многих других улиц Рязани остается расклейка рекламных объявлений в местах, не предусмотренных для этих целей: больше всего от клеевой рекламы страдают фасады зданий и водосточные трубы.

В связи с этим, передает пресс-служба администрации, Виталий Артемов поручил представителям контрольно-аналитического управления активизировать работу с собственниками помещений, где расклеивают незаконные объявления, а также провести работу с руководителями компаний, которые используют подобную рекламу.