Понедельник, 14 августа, 2023
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Виталий Артемов призвал бороться с незаконной расклейкой объявлений

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Фото: сайт администрации

Об этом и.о. мэра Рязани сказал в воскресенье, 13 августа, во время осмотра Первомайского проспекта.

Здесь, как и на других центральных улицах города, планируется внедрение туристического кода, в том числе приведение всех вывесок к единому стилю.

Серьезной проблемой для проспекта и для многих других улиц Рязани остается расклейка рекламных объявлений в местах, не предусмотренных для этих целей: больше всего от клеевой рекламы страдают фасады зданий и водосточные трубы.

В связи с этим, передает пресс-служба администрации, Виталий Артемов поручил представителям контрольно-аналитического управления активизировать работу с собственниками помещений, где расклеивают незаконные объявления, а также провести работу с руководителями компаний, которые используют подобную рекламу.

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