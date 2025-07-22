Виталий Артемов принял участие в работе конференции «Органы местного самоуправления в сфере ЖКХ»

В настоящее время по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют трассу Пехлец – Кораблино – Скопин в Кораблинском округе. Работы ведутся на двух участках: первый проходит от поселка Газопровод до железнодорожной станции «Кораблино», второй – мимо деревень Залесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и села Яблонево.