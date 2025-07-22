Виталий Артемов принял участие в работе конференции «Органы местного самоуправления в сфере ЖКХ». Мероприятие прошло в Касимове при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Правительства Рязанской области.
Лучшими практиками обменялись главы муниципальных округов из разных регионов России: Владимирской, Ярославской, Московской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края.
На панельных дискуссиях обсудили вопросы модернизации и развития инфраструктуры ЖКХ, управления многоквартирными домами, цифровизации и повышения эффективности системы ЖКХ.