Виталий Артемов поздравил участницу ВОВ Анастасию Степовую с 97-летием

Участнице Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Рязани Анастасии Михайловне Степовой исполнилось 97 лет. Со знаменательной датой именинницу поздравил глава администрации города Рязани Виталий Артемов. Он вручил Анастасии Степовой цветы и памятный подарок, а также пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия.

«Ваш жизненный путь – пример мужества, верности долгу и любви к Отечеству. Мы благодарны Вам за мирное небо над головой, за наше счастливое будущее. Ваш вклад в Победу навсегда останется в памяти поколений», – отметил Виталий Артемов.

Анастасия Михайловна Степовая родилась 11 октября 1928 года в селе Бобрик Комарического района Брянской области в многодетной семье. В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой, помогала варить еду и зашивала гимнастерки. Все в отряде называли Анастасию «дочкой».

Однако вскоре она заболела тифом, а затем попала в концлагерь. В нем Анастасия Степовая пробыла 150 дней.

После войны она окончила 10 классов и поступила в Одесский техникум газовой и нефтяной промышленности. Анастасия Степовая с успехом закончила его и вышла замуж за военнослужащего. Затем работала в межрайгазе города Энгельса, Брянска. В 1996 году Анастасия Степовая переехала вместе с супругом в Рязань.

Анастасия Степовая награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».