Пятница, 22 сентября, 2023
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Виталий Артемов поручил проработать вопрос увеличения автобусов на маршруте №22

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Фото: сайт администрации

И.о. мэра Рязани поручил управлению транспорта в течение месяца провести мониторинг автобусов по загрузке.

Вопрос о дополнительных рейсах автобуса №22 главе администрации задала рязанка на личном приеме.

По словам заявительницы, на маршруте необходим дополнительный рейс в вечернее время: пассажиропоток большой, а последний автобус в сторону Солотчи из Рязани отправляется в 21:00.

Артемов поручил управлению транспорта в течение месяца проводить мониторинг автобусов по загрузке и до конца года решить проблему, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще один вопрос касался закрытия котельной дома №11/19 по улице Пугачева, которая обеспечивает теплом и горячей водой семь жилых домов и двух производственных зданий. Оборудованию котельной 20 лет, и оно выработало свой срок службы, в связи с чем планировалось ее закрытие.

Заявители выразили озабоченность таким решение. Виталий Артемов дал поручение управлению энергетики и ЖКХ и РМПТС, чтобы оно разъяснило жителям города, какие мероприятия будут проводиться для решения сложившейся ситуации.

Жительница дома №5/9 на проезде Речников пожаловалась на парковку под окнами. Земельный участок рядом с домом находится в общей долевой собственности. По словам рязанки, управляющая компания не может решить вопрос о запрете парковки. Виталий Артемов пояснил, что собственникам квартир необходимо провести общее собрание и принять решение о запрете парковки и ограничении проезда вдоль дома.

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