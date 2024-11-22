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Виталий Артемов поддержал акцию «Коробка храбрости»

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Кристина Аманн
Фото: t.me/ve_artemov

Глава администрации Рязани Виталий Артемов принял участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом он рассказал в своем тг-канале.

Цель акции – предоставить каждому маленькому пациенту, который находится на длительном лечении в больнице, возможность выбрать игрушку из специальной коробки. В акции могут участвовать все неравнодушные люди.

«Коробки храбрости» размещены в Штабе общественной поддержки по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.49А, и в зданиях городской и областной Думы.

Акция продлится до 5 декабря. Игрушки будут переданы детям в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой, в детские отделения других медицинских учреждений Рязани и области, а также в больницы и поликлиники на новых территориях Российской Федерации.

Виталий Артемов поддержал акцию "Коробка храбрости"
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