Виталий Артемов поддержал акцию «Коробка храбрости»

Глава администрации Рязани Виталий Артемов принял участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом он рассказал в своем тг-канале.

Цель акции – предоставить каждому маленькому пациенту, который находится на длительном лечении в больнице, возможность выбрать игрушку из специальной коробки. В акции могут участвовать все неравнодушные люди.

«Коробки храбрости» размещены в Штабе общественной поддержки по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.49А, и в зданиях городской и областной Думы.

Акция продлится до 5 декабря. Игрушки будут переданы детям в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой, в детские отделения других медицинских учреждений Рязани и области, а также в больницы и поликлиники на новых территориях Российской Федерации.