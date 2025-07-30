Виталий Артемов оценил подготовку к новому учебному году школы №67

Продолжается подготовка школ к новому учебному году. Глава администрации Рязани Виталий Артемов встретился с руководством городской школы №67.

Количество обучающихся в образовательном учреждении – более 900 человек. Наряду с общеобразовательными классами функционируют классы естественнонаучного профиля, с углубленным изучением химии и биологии. В этом учебном году 8 выпускников школы получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

На базе школы сформировано первичное отделение Российского Движения Школьников и юнармейский отряд. Действует волонтерский отряд.

В 2025 году школе № 67 по программе «Развитие образования города Рязани» выделены средства из городского бюджета в размере 3,5 млн. руб. на ремонт входной группы и туалетной комнаты. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для проведения данных работ.

За счет внебюджетных средств ведется благоустройство прилегающей территории и ремонт холла на первом этаже. Глава администрации Рязани поручил проработать вопрос обустройства подходов к школе.

«Для удобства передвижения детей и родителей необходимо проложить пешеходные дорожки с твердым покрытием», — подчеркнул Виталий Артемов.