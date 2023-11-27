Виталий Артемов объявил о кадровых изменениях в администрации Рязани

Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о кадровых изменениях в структуре городской администрации.

Так, первым заместителем мэра стал Дмитрий Лощин – бывший руководитель управления капстроительства. В его подчинение будут входить градостроительство и архитектура, капитальное строительство, земельные ресурсы и имущественные отношения.

Лощину предстоит разработать генплан Рязани, заняться развитием микрорайона Шлаковый и построить новые социальные объекты.



И.о. замглавы администрации и руководителем аппарата назначена Евгения Власова. И.о. заместителя главы по экономике – Мария Ашихмина.



Артемов уточнил, что на этом изменения не закончатся и в ближайшее время будут новые структурные перестановки и назначения.