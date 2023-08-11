Виталий Артемов: «Нужно решить вопрос улучшения транспортного обслуживания Соколовки»

И.о. мэра Рязани провел личный прием граждан, на котором обсудил вопросы благоустройства территорий, ремонта дорог и транспортной доступности районов города.

Так, одна из жительниц Рязани пожаловалась на низкую транспортную доступность поселка Соколовка, где в час-пик маршруток №49м2 не хватает.

Нужно решить вопрос улучшения транспортного обслуживания Соколовки. В микрорайоне нет учреждений дополнительного образования, детской и взрослой поликлиник. В течение месяца управление транспорта должно подготовить предложения, – поручил Виталий Артемов.

На территории детской площадки на улице Тюленина, которую, по словам жительницы Рязани, необходимо привести в порядок, и.о. мэра предложил провести субботник, в котором примут участие представители администрации города и местные жители.

Также заявители пожаловались на состояние дороги на улице Верхней: туда после дождя стекает вода с улицы Тимуровцев и затапливает частный сектор, а сети ливневой канализации отсутствуют. Виталий Артемов включил территорию в плановый объезд города, сообщает пресс-служба администрации.

Оперативно на приеме был решен вопрос уборки пешеходных тротуаров на улицах Есенина и Горького: осматривать территорию после приема вместе с заявительницей отправился префект Октябрьского района Кирилл Горелов. Рязанке сообщили, что дополнительная уборка тротуаров запланирована ко Дню города.

Также к Виталию Артемову обратилась многодетная мама, которая переехала с территории Украины и проживает в общежитии. Она задала мэру вопрос о предоставлении другого жилья и устройстве детей в детский сад и школу. Виталий Артемов поручил оказать содействие и обеспечить детей местами в образовательных учреждениях. Семья также поставлена на учет, как нуждающаяся в жилых помещениях.