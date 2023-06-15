Виталий Артемов: «Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям»

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов пообещал продолжать оказывать помощь добровольцам, мобилизованным гражданам и их семьям. Об этом он заявил, выступая с отчётом о работе мэрии за прошлый год.

В 2022 году все дополнительные меры помощи нуждающимся были сохранены.

Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки участников СВО и их семей были установлены и городские меры поддержки. Речь идёт о бесплатном питании в школах, внеочередном приёме детей в детские сады и школы, освобождении от родительской платы в детсадах, отсрочке по договорам аренды муниципального имущества и льготных условиях оплаты за ЖКХ.

Виталий Артёмов: «Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям»

Исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов после выступления ответил на вопросы депутатов Рязанской городской думы.