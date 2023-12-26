Високосный год: что это такое и стоит ли его бояться?

Каждые четыре года в календаре появляется дополнительный день — 29 февраля. Этот год называется високосным, и он вызывает множество споров и суеверий. Одни считают, что високосный год приносит несчастье, другие — что это просто обычный год с одним лишним днём.

Високосные годы встречаются каждые четыре года, за исключением столетий, которые не делятся нацело на 400. Таким образом, 2024 год является високосным, а 2023 и 2025 годы — нет.

Високосный год нужен для того, чтобы компенсировать разницу между солнечным и календарным годом. Солнечный год составляет 365,2422 дня, а календарный год — 365 дней. Если бы мы не добавляли дополнительный день каждые четыре года, то календарь постепенно бы отставал от солнечного года.

Существует множество суеверий, связанных с високосным годом. Некоторые люди считают, что он приносит несчастье. Например, считается, что больше рождается детей с отклонениями, случаются стихийные бедствия и войны. Однако нет никаких научных доказательств, подтверждающих эти суеверия.

Катастрофы в високосные годы

В високосные годы случались различные катастрофы, как природные, так и техногенные. Вот некоторые из наиболее известных:

1912 год: гибель лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. В результате катастрофы погибло более 1500 человек.

1948 год: землетрясение в Ашхабаде, Туркмения. В результате катастрофы погибло более 110 000 человек.

1960 год: землетрясение в Чили. В результате катастрофы погибло более 5000 человек.

1976 год: землетрясение в Китае, провинция Хэнань. В результате катастрофы погибло более 240 000 человек.

1988 год: землетрясение в Армении. В результате катастрофы погибло более 25 000 человек.

1996 год: столкновение двух самолётов над Боденским озером, Германия. В результате катастрофы погибли 71 человек.

2004 год: цунами в Индийском океане. В результате катастрофы погибло более 230 000 человек.

2011 год: землетрясение в Японии. В результате катастрофы погибло более 18 000 человек, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Существует мнение, что катастрофы в високосные годы случаются чаще, чем в обычные годы. Однако это мнение не имеет под собой научного обоснования. Статистические данные показывают, что частота катастроф в високосные и обычные годы примерно одинакова.

Приметы для високосного года

Вот некоторые приметы, связанные с високосным годом:

Считается, что в високосный год нельзя жениться или выходить замуж, так как это может привести к несчастному браку.

Считается, что в високосный год нельзя начинать новые дела, так как они могут закончиться неудачей.

Считается, что в високосный год нужно быть осторожнее с деньгами, так как они могут быстро уйти.

Верить или нет в приметы, решать только вам!