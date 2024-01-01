Високосный 2024 год обещает много путешествий миллионам людей. Кто эти счастливчики?

Наступивший високосный 2024 год, обедающий многим серьёзные препятствия и непреодолимые преграды, для одного знака зодиака окажется наполненным поездками и путешествиями. О тех, кто весь год будет в разъездах, рассказал медиум и таролог Матвей Белозёрский.

Изданию Мир24 Белозёрский рассказал: начало года заставит быть в движении Скорпионов. Рождённые под этим знаком будут отправляться в командировки, ездит по стране. Не исключены даже переезды.

— Если в вашей жизни были незавершенные моменты, то 2024-й год поможет их завершить. Високосный год в вашем случае подсветит ваши проблемы, цели и выведет вас победителем. Все ваши мечты выполнимы, просто не стойте на месте и не останавливайтесь надолго, — советует эксперт.

При этом двум знакам зодиака новый год сулит не самые приятные события. Во-первых, речь идёт о Девах. Эзотерик Матвей Белозёров однозначно заявляет: для представителей этого знака год обернётся чем-то крайне тяжёлым. Причём сложности ожидаются как в семейных отношениях, так и на работе. Во-вторых, сложности ожидаются у рождённых под знаком Весов. Можно сказать, что у них в 2024 году произойдёт «обнуление всего». Многое придётся начать с начала. И хотя середина года принесёт долгожданную стабильность, может начаться серьёзная апатия.