Висящий на дереве труп обнаружили в Канищево

В микрорайоне Канищево города Рязани обнаружили висящий на дереве труп мужчины, сообщила пользовательница ВКонтакте.
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По словам рязанки, тело находится за голубятней возле дома № 15 по улице Бирюзова.
Официальная информация уточняется.
В микрорайоне Канищево города Рязани обнаружили висящий на дереве труп мужчины, сообщила пользовательница ВКонтакте.
По словам рязанки, тело находится за голубятней возле дома № 15 по улице Бирюзова.
Официальная информация уточняется.
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