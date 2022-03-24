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Четверг, 24 марта, 2022

Висящий на дереве труп обнаружили в Канищево

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Висящий на дереве труп обнаружили в Канищево

7info
Фото: Инга Волкова

В микрорайоне Канищево города Рязани обнаружили висящий на дереве труп мужчины, сообщила пользовательница ВКонтакте.

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По словам рязанки, тело находится за голубятней возле дома № 15 по улице Бирюзова.

Официальная информация уточняется.

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