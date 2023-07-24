Понедельник, 24 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Вирусы гепатита A и E — типичные туристические принадлежности

7info
Изображение от snowing на Freepik

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серегина рассказала о вирусах гепатита.

Наиболее распространенные вирусы, вызывающие гепатит, делятся на возбудителей от А до Е. Гепатит — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире.

Некоторые формы полностью излечиваются спонтанно (A и E), другие (B, C и D) могут перейти в хроническое течение с развитием цирроза и ежегодно уносить жизни миллионов людей во всем мире.

Наиболее безвредные формы воспаления печени — возбудители А и Е — в основном привозятся из стран, где санитарные нормы невысоки. Передача происходит через загрязненные пищевые продукты и воду (в том числе кубики льда) и салаты. Практическое правило гласит: «Готовь, очищай или откажись». Это означает, что следует избегать употребления сырых продуктов и неочищенных фруктов. Что касается гепатита Е — формы гепатита, частота и значение которой, вероятно, возрастают, — в последние годы появились новые данные: вариант вируса (тип 3) передается через животных (свиней, благородных оленей), люди могут заразиться, если будут употреблять плохо приготовленное мясо этих животных. Хотя гепатиты форм А и Е редко протекают тяжело («молниеносно»), они, как правило, излечиваются без последствий. От гепатита А можно защититься с помощью соответствующей вакцинации.

Поэтому в целях профилактики настоятельно рекомендуется каждые два года проходить медицинский осмотр, при котором проверяются показатели печени в крови и проводится ультразвуковое исследование верхней части живота. Сбалансированное питание, контроль веса, адекватные физические нагрузки, отказ от вредных веществ, ненужных лекарств или добавок — все это помогает вам оставаться или становиться здоровым!

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Миронов назвал издевательством грядущую индексацию пенсий неработающим пенсионерам

1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам, в результате чего максимальная прибавка составит 371 рубль.

Волонтёр из Скопинского района вернулась из Луганска

Ирина Жердева работала в 39-м отдельном медицинском отряде ВДВ, где выполняла специальные задачи по оказанию медицинской помощи раненым бойцам.

В Рязани впервые пройдёт Международный фестиваль «Русская опера»

В нем примут участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран

Самое важное о гепатите В

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серёгина рассказала об опасном заболевании.

В Рыбном автомобиль перевернулся во время ДТП

Видео последствий аварии опубликовала группа «Типичное Рыбное».

Врач рассказала, чем опасна жирная печень

Самое главное, что нужно знать простому человеку столкнувшись с таким диагнозом, что процесс обратим при определенных условиях и лечении.

Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном Кубке губернатора в Рязани

Масштабный фестиваль пройдёт 25 августа в Зелёном театре ЦПКиО Рязани.

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

После этого решения российская валюта получит три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В Рязани 25 июля пройдёт пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара

Местом проведения тренировки выбран Рязанский радиозавод. Учение стартует на улице Лермонтова в 10.00.

Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

Сотрудники УМВД России по Рязанской области успешно обеспечили общественный порядок и безопасность на 12 мероприятиях с массовым участием граждан.

Телеканал ТНТ объявил кастинг на новый сезон проекта «Выжить в…»

Участвовать в шоу будут две команды — российских звезд и обычных зрителей из глубинки, которые не были за границей.

Два города из Рязанской области — победители конкурса проектов комфортной городской среды

Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации