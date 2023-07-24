Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серегина рассказала о вирусах гепатита.

Наиболее распространенные вирусы, вызывающие гепатит, делятся на возбудителей от А до Е. Гепатит — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире.

Некоторые формы полностью излечиваются спонтанно (A и E), другие (B, C и D) могут перейти в хроническое течение с развитием цирроза и ежегодно уносить жизни миллионов людей во всем мире.

Наиболее безвредные формы воспаления печени — возбудители А и Е — в основном привозятся из стран, где санитарные нормы невысоки. Передача происходит через загрязненные пищевые продукты и воду (в том числе кубики льда) и салаты. Практическое правило гласит: «Готовь, очищай или откажись». Это означает, что следует избегать употребления сырых продуктов и неочищенных фруктов. Что касается гепатита Е — формы гепатита, частота и значение которой, вероятно, возрастают, — в последние годы появились новые данные: вариант вируса (тип 3) передается через животных (свиней, благородных оленей), люди могут заразиться, если будут употреблять плохо приготовленное мясо этих животных. Хотя гепатиты форм А и Е редко протекают тяжело («молниеносно»), они, как правило, излечиваются без последствий. От гепатита А можно защититься с помощью соответствующей вакцинации.

Поэтому в целях профилактики настоятельно рекомендуется каждые два года проходить медицинский осмотр, при котором проверяются показатели печени в крови и проводится ультразвуковое исследование верхней части живота. Сбалансированное питание, контроль веса, адекватные физические нагрузки, отказ от вредных веществ, ненужных лекарств или добавок — все это помогает вам оставаться или становиться здоровым!