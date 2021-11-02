Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, отметил Павел Волчков.

Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично, — заметил специалист.

С ним согласился Сергей Нетесов. По его мнению, ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавирусной инфекции.

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