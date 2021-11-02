Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, отметил Павел Волчков.
С ним согласился Сергей Нетесов. По его мнению, ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавирусной инфекции.
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