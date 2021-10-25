Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19

Коронавирусная инфекция сейчас маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле и в первые дни не всегда дает характерную для COVID-19 потерю обоняния, сказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По словам медика, причиной тяжёлого течения болезни, а порой и смерти пациента, становится позднее обращение к врачам. К этому моменту оказываются повреждены внутренние органы.

Тимаков отметил, что новый вариант коронавируса «Дельта» поражает и тех, кто болел раньше, и тех, кто сделал прививку. Последние переносят болезнь легче, у этих людей больше вариантов избежать осложнений.

Специалисты отмечают, что коронавирусом стали болеть и дети, а в целом возраст заболевших снижается.