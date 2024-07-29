Понедельник, 29 июля, 2024

Виновницей аварии в Ряжском округе стала несовершеннолетняя девушка

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazpressa.ru/

В селе Поплевино Ряжского округа в воскресенье, 28 июля, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Подробности аварии сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло примерно 16.30 на трассе Ряжск – Рязань. За рулем грузового автомобиля DAF-95XF380 с полуприцепом «Крон» находился 49-летний житель Старожиловского района. Автомобилем ВАЗ-21140 управляла 17-летняя жительница Поплевина без прав.

По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог девушка не уступила грузовику на главной дороге. Это и привело к ДТП.

Девушку госпитализировали в Ряжский ММЦ, а затем — в Рязанскую ОКБ.

Инспекторы выясняют детали ДТП.

В соцсетях, напомним, очевидцы описали происшествие как «страшная авария в Поплевине».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Японская дзюдоистка устроила истерику после поражения на Олимпиаде

В Рязани электрики устранили повреждения на 3 улицах

Нилов предлагает ограничить ненормированный рабочий день до 120 часов в год

Срочные советы астролога: сделайте это, и ваша жизнь изменится к лучшему

Рязанскую смородину обработали пестицидом, который не предназначен для ягод

Сотрудники Госавтоинспекции проверят информацию о сбитом 4-летнем ребенке в Рыбновском районе

В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец

Как правильно хранить нарезанный арбуз, рассказал эксперт

Секс продлевает жизнь, выяснили учёные

Артем Бранов анонсировал начало четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара

В Рязани на одной из улиц провалился асфальт