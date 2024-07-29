Виновницей аварии в Ряжском округе стала несовершеннолетняя девушка

В селе Поплевино Ряжского округа в воскресенье, 28 июля, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Подробности аварии сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло примерно 16.30 на трассе Ряжск – Рязань. За рулем грузового автомобиля DAF-95XF380 с полуприцепом «Крон» находился 49-летний житель Старожиловского района. Автомобилем ВАЗ-21140 управляла 17-летняя жительница Поплевина без прав.

По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог девушка не уступила грузовику на главной дороге. Это и привело к ДТП.

Девушку госпитализировали в Ряжский ММЦ, а затем — в Рязанскую ОКБ.

Инспекторы выясняют детали ДТП.

В соцсетях, напомним, очевидцы описали происшествие как «страшная авария в Поплевине».