Виной необычного ДТП в Касимове стала «залипшая» педаль газа

В центре Касимова 12 мая произошло необычное ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На улице Советской около 17:00 Toyota Corolla под управлением женщины на вид 50–55 лет заехала на тротуар. На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам, снес вазоны для цветов, заехал на тротуар, повалил стойки, удерживающие козырек над входом в пекарню, и врезался в дерево.

В результате ДТП дерево упало, автомобиль продолжил движение и зацепил стоящий на обочине Land Rover. Проехав еще десять метров, остановился.

«Мы находились в помещении, но когда услышали грохот, выбежали на улицу. Увидели упавшие столбы и дерево, сдвинутые вазоны и рассыпавшуюся из них землю. Хорошо, что пешеходов не было, поэтому никто не пострадал. Женщина из машины вышла вся бледная, сказала, что-то сломалось», – рассказывают очевидцы. Реклама

Предположительно, в автомобиле «залипла» педаль газа.

Официальная информация не поступала.

Фото: Госавтоинспекция отдела МВД «Касимовский»