Виной необычного ДТП в Касимове стала «залипшая» педаль газа

В центре Касимова 12 мая произошло необычное ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».
На улице Советской около 17:00 Toyota Corolla под управлением женщины на вид 50–55 лет заехала на тротуар. На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам, снес вазоны для цветов, заехал на тротуар, повалил стойки, удерживающие козырек над входом в пекарню, и врезался в дерево.
В результате ДТП дерево упало, автомобиль продолжил движение и зацепил стоящий на обочине Land Rover. Проехав еще десять метров, остановился.
Предположительно, в автомобиле «залипла» педаль газа.
Официальная информация не поступала.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info