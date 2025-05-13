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Фото: Госавтоинспекция отдела МВД «Касимовский»
Новости Касимова

Виной необычного ДТП в Касимове стала «залипшая» педаль газа

Анастасия Мериакри

В центре Касимова 12 мая произошло необычное ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На улице Советской около 17:00 Toyota Corolla под управлением женщины на вид 50–55 лет заехала на тротуар. На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам, снес вазоны для цветов, заехал на тротуар, повалил стойки, удерживающие козырек над входом в пекарню, и врезался в дерево. 

В результате ДТП дерево упало, автомобиль продолжил движение и зацепил стоящий на обочине Land Rover. Проехав еще десять метров, остановился.

«Мы находились в помещении, но когда услышали грохот, выбежали на улицу. Увидели упавшие столбы и дерево, сдвинутые вазоны и рассыпавшуюся из них землю. Хорошо, что пешеходов не было, поэтому никто не пострадал. Женщина из машины вышла вся бледная, сказала, что-то сломалось», – рассказывают очевидцы.

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Предположительно, в автомобиле «залипла» педаль газа.

Официальная информация не поступала.

Виной необычного ДТП в Касимове стала «залипшая» педаль газа На высокой скорости автомобиль проехал по велодорожке и газонам, сшиб вазоны для цветов, выехал на пешеходную часть, снес стойки, удерживающие козырек над входом в пекарню, чуть вильнув, врезался в дерево. 
Фото: Госавтоинспекция отдела МВД «Касимовский»

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