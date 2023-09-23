Вильфанд сообщил о похолодании в Москве и Подмосковье

На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается заметное снижение температуры, сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столбики термометров опустятся до +15+20 градусов. Такая температура для этого региона выше нормы.

— С понедельника — заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: +10+12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17+19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание, — цитирует агентство Вильфанда.

Учёный говорит о температурном фоне в диапазоне 15-20 градусов выше нуля, это выше климатической нормы на 3-4 градуса.

Значительных осадков на неделе не ожидается: небольшой дождь пройдёт только днём в понедельник.

Первый день октября в Москве также ожидается тёплым, на 4 градуса выше нормы.