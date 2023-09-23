Вильфанд сообщил о похолодании в Москве и Подмосковье

На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается заметное снижение температуры, сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, столбики термометров опустятся до +15+20 градусов. Такая температура для этого региона выше нормы.
Учёный говорит о температурном фоне в диапазоне 15-20 градусов выше нуля, это выше климатической нормы на 3-4 градуса.
Значительных осадков на неделе не ожидается: небольшой дождь пройдёт только днём в понедельник.
Первый день октября в Москве также ожидается тёплым, на 4 градуса выше нормы.