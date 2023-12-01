Вильфанд рассказал, каким будет декабрь в Рязанской области

Декабрь в Рязанской области, как и во многих других регионах России, ожидается достаточно снежным. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, избыток осадков в декабре прогнозируется в ряде регионов: в Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, на Ставрополье и юге Красноярского края.