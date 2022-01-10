Вильфанд предупредил о сильнейшем снегопаде в Москве 10 января

В понедельник, 10 января, в Москве ожидается сильнейший снегопад. Снежный покров увеличится на 10-15 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам учёного, снег в столице будет идти весь день, его будет много.

Синоптик рассказал, что причиной обильных осадков стало столкновением воздушных масс с юга и севера. При этом «под раздачу» кроме европейской части России попадут Черноземье и Нечерноземье.

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Вечером 9 января, по данным властей Москвы, снежный покров вырос на 2 сантиметра.

Готовы к снегопаду и в Рязани, где коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Погоду на текущей неделе Вильфанд назвал изменчивой. По его словам, сначала температура будет выше нормы, потом понизится. В ночь перед Старым Новым годом будет так же, как и с 31 декабря на 1 января.