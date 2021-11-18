Вильфанд предупредил о рекордном понижении атмосферного давления

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о резком снижении атмосферного давления в центре европейской части России. По его словам, значения приблизятся к рекордному показателю.

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что атмосферное давление начало снижаться со среды. В субботу ожидается около 720 миллиметров ртутного столба — редко встречающееся давление. За четыре-пять дней оно понизится на 40 миллиметров.

Вильфанд объяснил, что такое давление встречается очень редко.

Причиной подобного природного явления станет смена антициклона на глубокий циклон.

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